Leverkusen, Xabi Alonso’nun ayrılığına seyirci kalacak. İngiliz devi takipte

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’i düşme hattından halarak namağlup şampiyon yapan teknik direktör Xabi Alonso geçen sezon sonu Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girdi. Ancak İspanyol teknik adam özellikle eski takımı Liverpool’un teklifine kayıtsız kalarak Almanya’da kalmaya karar verdi.

Geçen sezon Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonlukları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Atalanta’ya karşı finalde kaybeden Leverkusen, büyük başarının mimarı İspanyol teknik adamın gidişine sezon sonu seyirci kalabilir.

Alman basınında yer alan habere göre, Xabi Alonso, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. Leverkusen yönetiminin ise bu karara karşı bir karşı hamle yapması beklenmiyor.

LİSTENİN BAŞINDA MANCHESTER CIY VAR

Xabi Alonso’yu isteyen takımların başında İngiliz devi Manchester City bulunuyor. Guardiola’nın sezon sonu ayrılması gündeme gelirken, İngiliz devinin bu boşluğu yine bir İspanyol teknik adamla doldurmak istediği öğrenildi. Xabi Alonso’nun da Manchester City’nin ilgisine kayıtsız kalmadığı belirtiliyor.

Öte yandan Xabi Alonso’nun gitmesi muhtemel takımlardan birinin de daha önce formasını giydiği Real Madrid olduğu belirtiliyor. İspanyol teknik adamın geçen sezon Liverpool’un teklifini Real Madrid’i beklemek için reddettiği konuşuluyordu. İspanyol devinde teknik direktör Ancelotti’nin sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu sona eriyor. Ancak alman basını Xabi Alonso’nun Real Madrid’i çalıştırma hayalini önümüzdeki yaz gerçekleştirmesinin olasılık dahilinde olduğunu kaydetti.

Leverkusen’de eşine az rastlanır bir yenilmezlik serisine imza atan Xabi Alonso’nun hangi takıma gideceği önümüzdeki dönemde belli olacak. Leverkusen, bu sezon Bundesliga’da lider Bayern Münih’in 3 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.