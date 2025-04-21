Leverkusen’in 10 yıllık oyuncusu vedaya hazırlanıyor

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'de geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun en önemli isimlerinden Jonathan Tah takıma veda ediyor.

Bundesliga'da dün oynanan ve 1-1'lik eşitlikle tamamlanan St. Pauli maçının ardından konuşan Tah, "Ligde kalan 4 maç, Leverkusen formasıyla son maçların mı?" sorusuna, "Evet, kesinlikle." yanıtını verdi. Yeni takımıyla içinse deneyimli stoper, "Açıkçası ne zaman netleşeceğiyle bir zaman dilimi yok. Ama kulüp bunu biliyor." açıklamasında bulundu.

Tah'la ilgilenen takımlar arasında Barcelona da yer alırken Katalan devinin teknik direktörü Hansi Flick, Alman stoperle milli takımda birlikte çalışmıştı.

2015'TEN BERİ TAKIMDA

Futbol kariyerine Altona 93'ün altyapısında başlayan ve sonrasında sırasıyla Hamburg ve Düsseldorf formalarını giyen Jonathan Tah, 2015'te Bayer Leverkusen'e imza attı.

Bayer Leverkusen'de 398 maça çıkan Tah, 17 gol ve 13 asist kaydetti. Tah, Leverkusen'de Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.