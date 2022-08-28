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Lewandowski 2'şer 2'şer gidiyor

Barcelona, ligde Valladolid'i 4-0'la geçerken, maçın yıldızı Lewandowski oldu

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 22:45
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Lewandowski Barcelona'da da gollerine devam ediyor

Lewandowski 2'şer 2'şer gidiyor
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Bayern Münih'ten olaylı bir şekilde Barcelona'ya geçen Robert Lewandowski, Almanya'da olduğu gibi İspanya'da da gollerine devam ediyor.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Barcelona, sahasında Valladolid'i 4-0 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini Robert Lewandowski (Dk. 24 ve 65), Pedri (Dk. 43) ve Sergi Roberto (Dk. 90+2) attı.

Katalan takımına bu sezon gelen 34 yaşındaki Polonyalı forvet Lewandowski, geçen hafta olduğu gibi bugün de rakip ağları 2 kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Ligdeki puanını 7'ye yükselten Barcelona, 2. sırada yer aldı.

La Liga'ya bu sezon çıkan Valladolid ise 1 puanla 19'unculukta kaldı.

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