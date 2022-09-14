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Bayern Münih klasiği: Barcelona da çıkamadı

Alman panzeri Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İspanyol devi Barcelona'yı da devirdi

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 05:54
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Lewandowski Bayern'e ilk kez rakip oldu

Bayern Münih klasiği: Barcelona da çıkamadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında sonucu en çok merak edilen karşılaşmada Alman panzeri Bayern Münih, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı da devirdi ve ikide iki yaparak puanını 6'ya çıkardı. Barcelona ise 3 puanda kaldı.

Yıllarda Bayern Münih'te oynayan Robert Lewandowski, ilk kez eski takımına karşı forma giydi. Ünlü golcü Barcelona formasıyla zaman zaman fırsat yakalasa da gol atmayı başaramadı.

Bayern rakibini 50. dakikada Lucas Hernandez ve 54. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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