Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Robert Lewandowski'yi gündemine almıştı.

LEWANDOWSKI FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Sky Sport'un haberine göre; Lewandowski, Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için yaptığı teklifi reddetti. Polonyalı golcünün sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmak istediği belirtildi.

BARCELONA İLE SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Bu sezon La Liga'da çıktığı 10 mçata 8 kez ağları havalandıran 37 yaşındaki yıldız oyuncunun Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

HANSI FLICK: 'LEWANDOWSKI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de Chelsea ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Lewandowski ile ilgili gelen soruyu şu şekilde yanıtlamıştı:

"Şu anda gol atmak için gereken iştaha sahip. Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak bizim için çok önemli. O, takıma doğru anda tam da ihtiyacı olan şeyi veriyor."