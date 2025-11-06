Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftaında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

OSIMHEN AMSTERDAM'DA SERİYİ 8 MAÇA ÇIKARDI

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada sessizliği bozan Victor Osimhen oldu.

Zorlu deplasmanda 59'uncu dakikada Galatasaray'ı öne geçiren Nijeryalı yıldız 66'da penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Ajax ağlarına iki gol gönderen Victor Osimhen Galatasaray tarihinde üst üste iki Şampiyonlar Ligi maçında duble yapan ilk oyuncu oldu.

BURAK YILMAZ'DAN SONRA BİR İLK

78'inci dakikada bir kez daha penaltı vuruşunda ağları sarsan Osimhen hat-trick yaparak bir başka rekoru daha kırdı. Nijeryalı yıldız aynı zamanda Burak Yılmaz'dan (Kasım 2012 Cluj maçı) bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

LEWANDOWSKI'DAN SONRA EN UZUN SERİ

Ayrıca Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynadığı son 8 maçta gol atma başarısı gösteren Osimhen bu alanda Robert Lewandowski'nin Kasım 2020-Kasım 2021'de yaptığı 9 maçlık serisinin ardından en uzun seriyi yakaladı.