Büyük skandal ortaya çıktı. Lewandowski'nin koruması Neo-Nazi üyesiymiş

Polonya futbolu neo-nazi skandalıyla karşı karşıya kaldı.
Polonya basınında yer alan habere göre; Polonya Futbol Federasyonu'nun Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski için atadığı yakın korumanın neo-nazi olduğu ortaya çıktı.
Dominik Grucha adındaki korumanın adam kaçırma, fuhuş ve faşizm suçlarıyla bilinen bir suç örgütüne üye olduğu savcılığın iddiasında yer aldı.
Polis, Lewandowski'nin korumasının evinde neo-faşist materyallere el koydu.
Lewandowski'nin korumasının, arkadaşları ile Nazi selamı vererek ellerini tutarken çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.
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