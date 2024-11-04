Lewotobi Laki-Laki Yanardağı gece 2 kere patladı: Köylerde yangın çıktı: 10 ölü

Yerel saatle 01.27 ve 02.48’de gerçekleşen patlamalar sonucunda yanardağ lav ve kül püskürttü, çevre köylerde yangınlar çıktı. Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, 10 bin 295 kişinin etkilendiğini ve birkaç köyün tahliye edildiğini belirtti. Bölgede alarm durumu en üst seviyeye çıkarıldı ve yerel halk ile turistlere kraterin 7 kilometre yarıçapındaki alanda faaliyet göstermemeleri uyarısı yapıldı.

Volkanoloji Ajansı, Lewotobi Laki-Laki Dağı’ndaki volkanik faaliyetlerde önemli bir artış olduğunu ve yağmur kaynaklı lav taşkınlarına karşı maske takılması gerektiğini duyurdu.