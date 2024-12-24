Lexar, CFexpress 4.0 ile devrim yarattı

Lexar, yeni CFexpress 4.0 serisi bellek kartlarını duyurarak fotoğrafçılar ve video grafikerler için ileri bir teknoloji sunuyor. Bu seride Type A ve Type B kartları bulunuyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü 8K RAW video kayıtları ve zorlu çekimler için geliştirilen bu kartlar, benzersiz okuma ve yazma hızları ile dikkat çekiyor. Type B kartlar 3700 MB/s’ye kadar okuma, 3400 MB/s’ye kadar yazma hızlarına ulaşabiliyor. Type A kartlar ise daha kompakt yapısıyla özellikle Sony Alpha serisi kameralar için ideal bir seçenek sunuyor.

MODEL VE KAPASİTE SEÇENEKLERİ

Yeni seride Diamond, Gold ve Silver sınıflarıyla farklı ihtiyaç ve bütçelere uygun çözümler mevcut. Diamond sınıfı, en yüksek performans ve dayanıklılık sunarken, Gold sınıfı geniş kapasite seçenekleri ile uzun süreli çekimler için ideal. Silver sınıfı ise uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli bir alternatif olarak konumlanıyor.

Diamond sınıfı Type B kartlar, 1 TB kapasiteye sahip ve 8K RAW video kaydında kesintisiz performans sağlıyor. Gold sınıfı kartlar, 512 GB’den 4 TB’ye kadar kapasite sunarak profesyonellerin uzun süreli çekim ihtiyaçlarını karşılıyor. Type A Gold kartlar ise 1800 MB/s’ye kadar okuma ve 1650 MB/s’ye kadar yazma hızlarıyla yüksek çözünürlüklü video düzenleme süreçlerini hızlandırıyor.

DAYANIKLILIK VE GÜVENİLİRLİK

Lexar CFexpress 4.0 kartlar, aşırı sıcaklık, titreşim, darbe, toz ve suya karşı dayanıklı tasarımıyla öne çıkıyor. IP68 sertifikasına sahip Type A kartlar, zorlu koşullarda dahi güvenle kullanılabiliyor. Tüm kartlar, PCIe 4.0 ve NVMe protokollerini destekleyerek hızlı veri aktarımına olanak tanıyor. Ayrıca Lexar’ın ücretsiz veri kurtarma yazılımı ve ömür boyu sınırlı garanti sunması, kullanıcıların bu ürünlere olan güvenini artırıyor.

UYUMLULUK VE ESNEKLİK

Type B kartlar, Canon, Nikon, Fujifilm, Leica, Panasonic gibi markaların üst düzey kameralarıyla uyumlu çalışıyor. Type A kartlar ise Sony’nin Alpha ve Cine serisi modelleri için optimize edilmiş. Bu uyumluluk, Lexar’ın geniş kullanıcı kitlesine hitap etmesini sağlıyor.

TEKNOLOJİDE YENİ BİR ÇAĞ

Lexar CFexpress 4.0 serisi, özellikle 8K RAW video çekimi ve post-prodüksiyon süreçlerinde hız ve verimlilik isteyen profesyoneller için büyük bir avantaj sağlıyor. 2024 yılında TIPA Dünya Ödülleri’ni kazanan bu yenilikçi kartlar, veri güvenliği ve hız konularında sektör lideri olmaya aday.

HER İHTİYACA UYGUN ÇÖZÜMLER

Lexar’ın yeni CFexpress 4.0 serisi, geniş ürün yelpazesi, dayanıklılığı ve yüksek performansıyla profesyonel içerik üreticiler için güçlü bir seçenek sunuyor. Bu kartlar, zorlu çekim şartlarında güvenilir bir çözüm arayanlar için ideal bir tercih olacak.