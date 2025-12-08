Premium otomobil üreticisi Lexus, efsanevi LFA modelinden ilham alarak geliştirdiği tamamen elektrikli süper spor otomobil konsepti olan LFA Concept’in dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Lexus, bu konsept ile elektrikli araç çağında sürüş keyfi ve yüksek performanstan ödün vermeyeceğini gösteriyor. Konseptin geliştirme sürecinde, Başkan Akio Toyoda baş test pilotu olarak aktif rol aldı.

LFA Concept; düşük ağırlık merkezi, yüksek gövde rijitliği ve üst düzey aerodinamik performans olmak üzere üç ana unsur etrafında şekillendi. Gövde: Konseptte, hafif ve yüksek rijitliğe sahip tamamen alüminyum gövde kullanıldı.

Kokpit, sürücü ile araç arasındaki bütünlük hissini artırmak amacıyla ideal sürüş pozisyonu merkeze alınarak tasarlandı. Kokpitteki kumanda ve düğmeler, performanslı sürüşlerde bile sezgisel kontrol sağlayacak şekilde yerleştirildi.

Lexus, konseptin teknik detaylarını ve performans verilerini henüz paylaşmazken, 2 kişilik LFA Concept'in 4,690 mm uzunluğa ve 1,195 mm yüksekliğe sahip olduğunu açıkladı. Lexus, aracın henüz beygir gücü, tork veya menzil gibi kritik performans verilerini paylaşmadı.