Leyal adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Leyal isminin anlamını araştırıyor. Peki, Leyal ne demek? Leyal isminin anlamı nedir?

LEYAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Leyal ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Küçük, delikanlı.

- Geceler, gece.

LEYAL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Leyal ismi Kur'an-ı Kerim'de (Meryem Suresi 10. ayet ve Sebe Suresi 18. ayet) yer almaktadır; ancak Leyal ismini koymak caizdir.