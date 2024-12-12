Leyla dizisinde beklenmedik gelişme Ünlü oyuncunun ismi jenerikten çıkarıldı!

Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerini oynadığı Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizide Ferda karakterine can veren Gamze Karaduman'ın ismi jenerikten çıkarıldı. Ünlü oyuncunun diziden ayrıldığı söylenirken yerine gelecek isim merak konusunu oldu.

Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakteriyle sık sık gündeme gelen dizide bir değişiklik dikkat çekti. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre dizide genç oyuncu Gamze Karaduman kadro dışı bırakıldı. Dizinin son bölümünde Karaduman'ın isminin Jenerikten de silindiği dikkat çekti.

İZLEYİCİLERİ ŞAŞIRTIN GELİŞME

Dizide en son Nur, hamile olan Ferda karakterinin bebeğini düşürmeye çalışmış, Ferda'nın annesi de kızını başka bir eve götürmüştü. Ancak Ferda karakteri dizi de bir anda kayboldu.