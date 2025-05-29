Leyla dizisinde yeni hikayeye geçilmesi tepki çekti! Seyirci zaman atlamasına ateş püskürdü

NOW TV ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz, dün akşam yayınlanan son bölümde diziye veda etti. Duymaz’ın vedasının ardından yeni hikaye başladı. Bu duruma seyirci ateş püskürdü.

ÖLEREK DİZİYE VEDA ETTİ TEPKİ YAĞDI

Dizide kanser olan Civan'ın ayrılığının nasıl olacağı merak edilirken Civan ölerek diziye veda etti.

Alperen Duymaz ve Cemre Baysel'in rol aldığı ölüm sahnesi seyirciyi hüngür hüngür ağlatırken, tüm olayların tek bir bölümde gerçekleşmesi ise izleyiciyi kızdırdı. Civan'ın ani ölümü ve hemen yeni hikayeye geçilmesine ise çok sayıda yorum yapıldı.

-Lan Civan’ın kırkı çıksaydı bari hoş o mide bulandırıcı partner paylaşımından sonra ne beklenirdi. O zaman 35 bölüm de tv’den izlenmeyecek. Alın turşusunu kurun! Youtube’den Civan’ımı izlerim bye.

-Abi bir Civan’a üzülseydik ya önce bir bölümcük en azından bu nedir.

-Yeni hikayeye giriş yapmak için 1 bölüm bile beklememişler, bence bu çok büyük bir saygısızlık!

CEMRE BAYSEL’İN OYUNCULUĞUNA BEĞENİ YAĞDI

Civan’ın ölerek diziye veda ettiği sahnede Leyla Karakterine hayat veren Cemre Baysel oyunculuğuyla herkesi ağlatırken sosyal medyada TT’i oldu . Güzel oyuncunun sergilediği performansa izleyicilerden beğeni yağdı.

İşte sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar şu şekilde:

-Bu diziyi hiç izlemedim bu kızın hiçbir dizisini izlemedim ama itiraf edeyim bu sahnede tüylerim diken diken oldu. Kız harbi yetenekli.

-Bir başka kullanıcı ise, Cemre o nasıl çağrış kızım iyi misin ürperdim resmen o nasıl oyunculuktur yaşadın resmen.

-Bir başka sosyal medya kullanıcı ise Alperen Duymaz’ın bu şekilde diziden ayrılmasına tepki göstererek şunları söyledi:

-Neden yalnız öldü neden onu her şeyden çok seven Leyla’sı varken… neden son sözü “seni çok özledim” oldu… neden böyle bir son yazdınız… bunu hiç hak etmeyecek kadar temiz kalpliydi Civan’ım…

-Bu bambaşka bi seviye bu kendini kaybetmişlik bu artık kendini aşmak oyunculuklarına bir kez daha hayran bıraktılar… beraber ağladıkları anda kendimden geçtim bu nasıl sahne.