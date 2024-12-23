Leyla dizisinin Tufan'ı sevgilisiyle yakalanınca gerildi! Muhabirlerin üzerine yürüdü

Ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, aradığı aşkı Rüya Çoriç’te buldu. Ceyhan ve sevgilisi Rüya Çoriç, önceki gece Kuruçeşme’deki bir mekan çıkışı kameralarla yakalandı.

Flaşların patladığını fark eden Halil İbrahim Ceyhan, kameraların önünde sinirlenerek sevgilisiyle taksiye binecekken aniden arkasına dönüp bir mekana girdi. Milliyet'in haberine göre; Ceyhan, gazetecilere yönelik sert tepkisiyle dikkat çekti.

MUHABİRLERE SERT ÇIKTI

Halil İbrahim Ceyhan, mekana girmeden önce muhabirlerin üzerine yürüyerek görüntülerini silmelerini istedi ve “Özel hayatıma müdahale edemezsiniz. Çektiğiniz görüntüyü silin" diyerek bağırdı.

Ceyhan’ın kız arkadaşı, durumu sakinleştirerek muhabirlerden özür diledi, ancak Halil İbrahim Ceyhan’ın saldırgan tavırları gözlerden kaçmadı.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Halil İbrahim Ceyhan’ın ve sevgilisi Rüya Çoriç’in gece eğlencesinin olaylı bitmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

RÜYA CORİÇ KİMDİR?

Sunucu, manken ve oyuncu olan Rüya Coriç, Sırbistan'da dünyaya geldi. Türkiye'nin güzellik yarışması olan Best Model Of Turkey'e katıldı. Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon alanında eğitim gördü. Tv100 kanalında yayınlanan "100'de 100 Hayatlar" programında sunuculuk yaptı. Coriç, Aşk Yeniden, Kimse Bilmez, Emanet, Altın Kupa, Köy Düğünü gibi birçok film ve dizide yer aldı.