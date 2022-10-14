﻿Leyla Hanım'a bir ödül de Türk Dünyası'ndan

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle hayata geçirilen ve Cumhuriyet'in sembol kadınlarından biri olan Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım' belgesel filmi, ulusal ve uluslararası festivallerde ödülleri toplamaya devam ediyor.

'Leyla Hanım' belgeseli şimdi de Haliç Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Belgesel Film Yarışması'nda jüri özel ödülüne layık görüldü.

Ödülü alan filmin yönetmeni İlke İşisağ, "Leyla Hanım güçlü bir kadın hikayesi, mücadeleci bir kadının hikayesi, halkçı bir kadının hikayesi" dedi. Filmin oyuncularından Anıl Taşezen ise "Leyla Atakan, Türk tarihinde önemli bir ikon. Halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı. Bu filmi Türk Kadınlarına hediye ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara filmin fragmanı izletildi.