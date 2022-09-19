Leyla ile Mecnun dizisinde iktidar yerden yere vuruldu. Flaş mesaj Almanya göndermesi ve Arapça tabelayla verildi

Popüler dizi Leyla ile Mecnun dizisinin son bölümü sosyal medyada gündem oldu. Dizide iktidara eleştiri üzerine eleştiri yapıldı.

Dizinin son bölümünün bir sahnesinde Türk Lirası’nın değer kaybına gönderme yapılırken başka bir sahnesinde ise Erdal Bakkal isimli karakterin bakkalında bulunan tabelanın Arapça’ya dönmesi dikkat çekti.

ERDAL BAKKAL'IN TABELASI DEĞİŞTİ

Bu bölümde Erdal Bakkal'ın dükkanındaki değişim dikkatlerden kaçmadı. Senaryo gereği gelecekte geçen son bölümde Erdal Bakkal isimli karakterin bakkalında bulunan tabelanın Arapça’ya döndü.

Diğer bir sahnede ise Mecnun'a babası İskender, oğluna Almanya'ya alışverişe gittiği için kızdı.

ALMANYA GÖNDERMESİ

İskender'in "Siz niye doluşup doluşup Almanya'ya gidiyorsunuz?" sözlerine Mecnun, şöyle yanıt verdi:

"Ne olacak baba, şurası zaten hemen atlayıp gidiyoruz toplayıp bütün çarşıyı alıp geliyoruz. 1 TL olmuş 15 Euro ne yapalım gitmeyelim mi?"

İskender ise "Soydunuz soğana çevirdiniz Almanya'yı ayıptır günahtır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı, başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Deniz Işın'ın paylaştığı dizi Leyla ile Mecnun yeni sezonuyla Exxen ekranlarında yayınlanıyor.

1 DOLAR 18,29 TÜRK LİRASI OLDU

Türk lirasının döviz karşısında her geçen gün değer kaybetmesi Türk vatandaşları tarafından endişeyle karşılanırken, yabancıları sevindirdi.

Türk Lirasındaki değer kaybı her geçen gün artarken sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Dolar 18, 29 Türk Lirası iken Euro da 18.26 Türk lirası seviyelerinde ilerliyor.

Ayrıca Türk Lirası Bulgar Levası ve Azerbaycan Manatı karşısında eriyor. Durum böyle olunca çevre ülkelerden Türkiye’ye turistler gelerek alışveriş yapıyorlar. Bulgarlar Edirne’ye akın ederek kısa süre öcne kırtasiye alışverişi yaptılar. Öte yandan Almanya'da Lidl, Aldi gibi süpermarket zincirleri uzun yıllardır normal ürünlerinin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerine kısa veya uzun seyahat ve tatil satışları da yapıyor.

Lidl şirketinin 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olan son broşürünün kapağında üç haftalık Side tatili yer almış; söz konusu tatilin kişi başına 799 Euro yerine 599 Euro'ya satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu beş yıldızlı otelin Side Kumköy'de, merkeze 7 kilometre mesafede olduğu ve Ocak 2023'te 21 gece/22 gün her şey dahil iki kişilik odada, tatilin kişi başına 599 Euro'ya satılacağı belirtilmişti.

Aynı odanın Şubat'ta 649, Nisan ayında 899, Mayıs ayında 999, Haziran-Eylül arasında 1399 ya da 1499 Euro'ya ayırtılabileceği belirtiliyordu.

ARAPÇA TABELALAR ÇOĞALDI

İktidarın politikaları sonucu ülkemizde yaşanan kontrolsüz Araplaşma yurdun dört yanında etkisini gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde de sosyal medyada paylaşılan ve Trabzon'da çekildiği kaydedilen bir videoda Arap nüfusundaki yoğunluk ve yok Arapça tabelaların arasında yok denilecek kadar az olan Türkçe tabelalar dikkati çekmişti. Arap sosyal medya kullanıcılarının videonun altına "Alışacaksınız" şeklinde yorumlar yazmaları sosyal medyada tartışmaya sebep olmuştu.

Öte yandan "Almanya bizi kıskanıyor" sözleri Türkiye'de gündem olmuştu.