TRT1’de çekimlerine başlanması planlanan Selahaddin Eyyubi dizisinde rol alması beklenen Leyla Tanlar’ın diziden atıldığı iddia edildi. Leyla Tanlar’ın tatilinden bikini poz paylaşması diziden atılmasına neden olduğu söyleniyor. Peki, Leyla Tanlar kimdir? Leyla Tanlar TRT dizisinden mi kovuldu?

Leyla Tanlar Güzel Günler'in ardından Emre Konuk'un patronu olduğu Akli Film'in Pakistanlı Ansari-Shah Films şirketiyle TRT'ye çekeceği yeni dönem dizi "Selahaddin Eyyubi" ile prensipte anlaşmıştı.

Başrol Selahaddin Eyyubi rolü için Uğur Güneş‘le el sıkışılırken, Süreyya rolü için Leyla Tanlar'la anlaşma sağlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın yorumuyla gündem olmuş ve fotoğrafı hemen silmişti.

İddialara göre Leyla Tanlar bikinili pozu nedeniyle TRT’deki diziden çıkarıldığı söyleniyor.

LEYLA TANLAR KİMDİR?

13 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Leyla Tanlar, İtalyan lisesinden mezun olmuştur.

Leyla Tanlar lisans eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde tamamlamıştır.

Leyla Tanlar oyunculuk kariyerine ise Akademi 35Buçuk'ta aldığı eğitimden sonra 2014 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2017 yılında sona eren Paramparça dizisiyle başlamıştır. Aynı yıl Gelişim Üniversitesinden 'En Çok Gelecek Vaat Eden Oyuncu Ödülü'nü almıştır.

Leyla Tanlar, Şahin Tepesi dizisi bittikten sonra,2019 yılında FOX'ta yayımlanan Ferhat ile Şirin dizisinde başrolde Şirin karakterini canlandırdı.

Son olarak Show TV'de yayımlanan Güzel Günler adlı dizide Selma karakterini canlandırmıştır.

Leyla Tanlar’ın Selahaddin Eyyubi dizisiyle el sıkıştığı söyleniyor.