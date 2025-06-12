‘Leyla’da yeni bir dönem başlıyor

NOW TV’de ekrana gelen ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ dizisinde yeni bir dönem başlıyor.

Ay Yapım imzalı dizi, 1 yıllık zaman atlamasının ardından yenilenen kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak. Sadece kadrosu değil; yayın günü de değişen dizi, 36. bölümü yayınlanacak 15 Haziran’dan itibaren artık Pazar akşamları ekranlarda olacak. Alperen Duymaz (Civan), Halil İbrahim Ceyhan (Tufan), Cengiz Bozkurt (Selman), Meltem Baytok (Hatice) gibi çok sayıda isim kadrodan ayrılırken Cemre Baysel (Leyla), Gonca Vuslateri (Nur) ve Yiğit Kirazcı (Mali) projeye devam edecek. Yeni bir hikâyenin başlayacağı diziye Selçuk Yöntem, Tuğrul Tülek, Aslı Orcan, Berk Bakioğlu, Gülper Özdemir, Burcu Cavrar, Emre Taşkıran gibi birçok isim dâhil oluyor.

Yeni karakterlerin hikâyeye nasıl yön vereceğini önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Sezon boyunca hatırı sayılır bir reyting alan dizi, eğer aynı şekilde yoluna devam ederse, ekranlarda olmayı sürdürecek. Aksi bir durumda ise, ay sonuna doğru final yapması bekleniyor.

‘Kul: Dilemma’nın çekimleri başladı

Mehmet Emin Yıldırım’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği psikolojik gerilim filmi ‘Kul: Dilemma’ için start verildi.

Kadrosunda Gürgen Öz, Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz, Yiğit Çelebi, Şeyma Peçe, Birgül Ulusoy, Tayfun Sav, Mertkan Arat, Enis Boztepe ve Mustafa Konak gibi isimlerin yer aldığı, Lil Yapım imzalı filmin çekimleri başladı. Psikolojik gerilim türündeki film, sadece bir gecede yaşanan bir dizi olayı anlatmakla kalmayıp aynı zamanda insan ruhunun karanlık ve katmanlı hâllerini de beyazperdeye yansıtacak.

Merak uyandıran filmin ekibi, çekimler öncesi Elite World Grand İstanbul Küçükyalı’daki okuma provasında bir araya geldi.

Dikey dizilerin aranılan ismi oldu

Son yıllarda Rus yapımcıların odağında olan oyuncu Tolga Mendi, şimdilerde dünyanın yeni trend platformu olan dikey dizilerin aranılan oyuncusu olmaya başladı.

Gain’in yeni oluşumu için Gelibolu’da çekimleri gerçekleştirilen ‘Gizli Bağlar’ adlı projede rol alan oyuncu, Pars karakterine hayat veriyor. Yapımcılığını Ali Demir’in, yönetmenliğini Gül Sarıaltın’ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Melike Vatansever’in kaleme alıyor.

Pars ile Güneş’in etkileyici hikâyesinin anlatıldığı yapım, Gelibolu’nun muhteşem manzaralı şarap bağlarında çekiliyor.