‘Leyla’nın akıbeti belli oldu

NOW TV’de yayınlanan ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ dizisinin önce oyuncu kadrosu ve hikâyesi yenilenmiş, ardından da yayın günü değiştirilmişti. Çarşamba’dan Pazar’a alınan dizinin yeni yüzleriyle nasıl bir reyting alacağı merak konusu olmuştu.

Bu akşam 38. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin akıbeti belli oldu. Reytinglerde beklentileri karşılayamayan ‘Leyla’, bir son dakika gelişmesi olmazsa, 13 Temmuz Pazar akşamı ekrana gelecek 40. bölümüyle final yapacak. Açıkçası, bu tür değişimler ve yenilenmelere hep karşı çıktım. ‘Leyla’ içinde aynı düşüncedeyim. Oturmuş bir kitle varken bir anda bu kitleye bambaşka bir hikâye sunmak, çılgınlıktan başka bir şey değil. Bir işin ayarlarıyla oynanırsa, onun yolunda gitme olasılığı düşüktür. ‘Leyla’da da aynı durum yaşandı. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Daha yakın zamanlarda bunun örneklerini en bariz şekilde gördük.

Bu şekilde bir yol izlemek yerine tadında bırakılarak final yapılmış olsaydı, hem izleyiciler hem de oyuncular için çok şahane bir adım olurdu.

Sahte yüzlerin şarkısı ‘Dümenci’

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Burak Kut, uzun bir aranın ardından yeni şarkısı ‘Dümenci’yi Aden Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Burak Kut’a ait şarkının düzenlemesini Genco Arı yapmış. Şarkının klibini Bedirhan Sezer ve Kıvanç Aydeniz çekmiş. Müziğinde klasik Burak Kut tınılarını modern elektronik dokunuşlarla harmanlayan sanatçı, ‘Dümenci’ ile dinleyicilerine sadece bir aşk hikâyesi değil; hayata dair güçlü bir yüzleşme de sunuyor.

Biraz hiciv biraz öfke ama en çok da yüzleşmenin olduğu sahte yüzlerin şarkısı ‘Dümenci’, farklı bir çalışma olmuş.

‘Gelin Tanış Olalım’ turneye çıkıyor

NOW TV’de yayınlanan ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisindeki Şakir Paşa performansıyla övgüler alan oyuncu Fırat Tanış, turneye çıkıyor.

Fırat Tanış, uzun yıllardır sahnelediği ‘Gelin Tanış Olalım’ ile bu yaz İstanbul dışında İzmir, Aydın, Bursa ve Antalya’da da sahne alacak.

Bugüne kadar 550 kez sahnelenen ‘Gelin Tanış Olalım’ için 500. oyuna özel bir gösterim yapılmış ve gelirler deprem bölgesindeki çocuklar yararına kullanılmak üzere UNICEF’e bağışlanmıştı.