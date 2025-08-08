Leyla’nın finali yurt dışında yayınlandı! Dizi severleri ayaklandı

Dizide Leyla karakterine hayat veren Baysel, final bölümünden bir sahneyi sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerine seslendi. Dizinin finalinde Leyla, Civan’ın mezarı başında Küçük Prens’i okumaya çalışırken gözyaşlarına boğulduğu anları paylaştı.

Baysel, bu sahneyi paylaşırken şu notu düştü:

“Küçük Prens ile veda etmek istedim Leyla’ma. Sahne çekimi öncesi rastgele bir sayfa açtım, bu paragraf çıktı. Boğazım düğüm düğüm okuyamıyorum, çünkü gerçekten öyleydi. Sizin gibi ben de orada veda ettim Leyla’ya... Yanımda olan herkese teşekkür eder, bu güzel hikayeyi tarihin tozlu raflarına gömerim. Eyvallah.”

DİZİNİN YURT DIŞINDA YAYINLANMASI TARTIŞMA YARATTI

Dizi, başrol ayrılığı sonrası Selçuk Yöntem’in kadroya katılmasıyla da toparlanamamış, düşük reklam geliri nedeniyle yayın akışından kaldırılmıştı. Finale sadece iki bölüm kala ekranlara ara veren dizi, her hafta “Bu pazar” paylaşımıyla seyircileri hayal kırıklığına uğratmıştı. Final bölümünün yurt dışında yayınlanması ise izleyiciler arasında hem merak hem de tartışma yarattı.