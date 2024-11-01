‘Leyla’ya ‘Nur’ damgası

NOW’ın yeni sezonun en iyi işlerinden birisi olan ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ dizisi, önceki akşam ekrana gelen yeni bölümüyle aldığı reytingler kadar oyuncu performansıyla da çok konuşuldu.

Dizide Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, performansıyla adeta geceye damgasını vurdu. Rumeli Orhan ve Kemal’in ‘Para Bizde’ isimli roman havası eşliğinde müziğin ritmine göre uyarak sahilde bankta otururken yaptığı göğüs hareketleri ve sonrasında ayakta dans ettiği anlar, izleyenleri ekrana kilitledi.

Oynadığı sahnede leopar desenli bir kıyafet tercih eden Gonca Vuslateri, sergilediği şovuyla ‘Oyunculuk, işte budur’ dedirtti.

Sezon boyunca kapalı gişe

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Türk Tiyatrosu’nun öncü isimlerinden Afife Jale’nin kuşaklar boyunca tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş dokunaklı hayatının kurmaca bir hikâyeyle anlatıldığı ‘Afife’nin yeni oyun tarihleri açıklandı.

Kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına yasak koyan düzene başkaldırının çağdaş bir yorumu olan ve sahnelendiği ilk günden bu yana kapalı gişe oynayan ‘Afife’, 4-5-13-14 Kasım ve 2-3-16 Aralık’ta Zorlu PSM’de yeniden seyircilerin karşısında olacak.

Selin Cankı Ceylan’ın kaleme aldığı ve Demet Evgar’ın Afife’ye hayat verdiği oyunun kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Ekremcan Arslandağ ve Atılgan Gümüş yer alıyor.

Müzik ve kahkaha buluşuyor

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Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, gösterilerine hız kesmeden devam ediyor. Müzik ve kahkahanın bir arada ‘Ata Demirer Gazinosu’nun yeni tarihleri açıklandı.

Geçtiğimiz sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen ve ardından tüm yaz boyunca açıkhava sahnelerini tıklım tıklım dolduran Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğe, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisi ile yeni sezonda da çok konuşulacağa benziyor.

Ata Demirer Gazinosu, 8-26-27 Kasım’da Zorlu PSM’de, 12-13 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde ve 12 Şubat 2025’te Congresium Ankara’da şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırıp bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile müzik şöleni yaşatacak.