Leylekler 2 ilimizden göç etmedi. Dondurucu soğukta yaşam savaşı veriyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kış mevsiminde sıcak bölgelere göç eden leylekler, geceleri eksi 3 dereceye kadar düşen Van ve Bitlis'ten göç etmedi. Dondurucu soğuk havalara meydan okuyan leylekler ilgi odağı oluyor. Vatandaşlar leylekleri görmek niçin kilometrelerce uzaklıktan geliyor.

Türkiye'nin en soğuk illeri arasında bulunan ve havaların ısınmasıyla birlikte Van'a gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu kış da sıcak yerlere göç etti. Çoğu leylek, sıcak bölgelere göç ederken Van'ın İpekyolu ilçesindeki 2 leylek ise göç etmeyerek yuvalarında kaldı.

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Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen ilçede kalan leylekler doğadan besleniyor. Van Kalesi'nin güneyini mesken tutan leylekler, burada martılarla birlikte vatandaşların attığı yiyecek ve meyveleri yiyerek yaşam mücadelesi veriyor.

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Son yıllarda tüm dünyada etkili olan iklim değişikliğinin leyleklerin göç etmeme nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzası sulak alan yönünden zengin olması, iklim yapısı ve meteorolojik olaylardan dolayı mevsim değişikliklerinde yaban hayvanları göçlerini ertelerler. Yaban hayvanları da çok sayıda geldiği zaman bazıları burada kalır ve kışı burada geçirir" dedi.

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Aslan "Son 2-3 senedir Van Gölü havzasında baharın habercisi olan leylekler sonbahar olunca da daha ılıman gölgelere göç ederler. Bunlardan bazıları yılın her mevsiminde yiyecek bulabildiği Van Gölü havzasının bazı bölgelerinde kış mevsiminde geçiriyor. 3 seneden buya Van Kalesi civarında 5 çift leylek kışlamakta. Şimdide baktığımızda halen göçmemişler. Bu senede son tespitlerimizde de bir çift leylek buradan göçmedi. Büyük ihtimalle mevsim böyle giderse kışı burada geçirecekler" dedi.

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BİTLİS'TE DE GÖÇ ETMEDİ

Bitlis’te de benzer olay yaşanıyor. Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan leylek, havaların soğumasına rağmen göç etmiyor.

Geçen yıl da göç etmeyen leyleğin kar yağışında bile yuvasını terk etmediğini, ancak bölgedeki sazlıklardan zaman zaman beslendiği gözlendi. Budaklı köyünün ortasında bulunan demir elektrik direğinin tepesine kurduğu yuvasını terk etmeyen leylek köyün sembolü haline geldi.

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Duruma alıştıklarını söyleyen köylüler, leyleğin kendilerine bir zararı olmadığını belirtti. Köyde çeşitli doğa ve kuş türü gözlemi yapan Doğa Fotoğrafçısı Cihan Önen, normal şartlarda leyleklerin sıcak bölgelere göç eden kuş türlerinden olduğunu, ancak bu leyleğin ya rahatsız olduğu ya da göç yolundaki arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.

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Önen, Bitlis ilinde pek çok doğal alanların bulunduğunu, bunlardan birinin de İron Sazlığı olduğunu belirterek, “İron Sazlığı oldukça geniş bir alana sahip. Ayrıca Budaklı Kaplıcası da bu bölge içerisindedir. Ayrıca bölge pek çok yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri de leyleklerdir. Göçmen kuşlar da buraya gelerek yer yer beslenmektedirler. Bu leylek eksi 10 derece olmasına rağmen halen burada" dedi.

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Önen "Normal şartlarda buradan göç etmesi gerekiyordu. Daha sıcak yerlere gitmesi gerekiyordu. Bu muhtemelen hasta olabilir ya da zayıf düşüp göç etmek için yeterli gücü kendinde görmediği için burada kaldı. Ancak bu tür canlılar burada uzun süre kalırsa belki de donup ölebilir. Bunların sıcak bölgelere göç etmesi gerekiyor” diye konuştu.

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