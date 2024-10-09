Leylekler Hakari Yüksekova'yı mesken tuttu! Karla birlikte muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Leylekler Hakari Yüksekova'yı mesken tuttu! Karla birlikte muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, her yıl ilkbahar ve yaz aylarında binlerce leyleğe ev sahipliği yaparken, bazı leylekler göç etmeyip kışı köylerde geçiriyor. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, bu durumun, bölge halkının özellikle kış aylarında leyleklere yiyecek vermesinden kaynaklandığını belirtti.

Çevresindeki sıradağlar nedeniyle zengin bitki örtüsü ve sulak alanlara sahip olan Yüksekova, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

2019 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Nehil Sazlığı ile yabani kuşların güzergahında bulunan Dedeler, Beşbulak ve Köprücük köylerinin sulak alanları, binlerce leyleğe konaklama imkanı sunuyor. İlkbahar aylarında bölgeye gelerek zengin sulak alanlarda konaklayan leylekler, havaların soğumaya başladığı sonbahar aylarında sıcak bölgelere göç ediyor. Ancak birçok leylek göç etmiyor.

İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Köprücük köyünde 21 yıldır konaklayan leylek ailesi gibi, Dedeler ve Beşbulak köyleri de artık göç etmeyen leyleklere ev sahipliği yapıyor. Beşbulak köyünde yaşayan Kemal Dağdeviren (72), köylerindeki birçok elektrik direğinin leyleklere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, bu durumun bölge halkının leyleklere sahip çıkmasından kaynaklandığını söyledi. Geçirgen, köylülerin kış aylarında leyleklere yiyecek verdiğini belirterek, "Yüksekova'da hayvan sevgisi var ve hiç kimse bu kuşlara zarar vermiyor. Eskiden az rastlardık. Son yıllarda ise sayıları giderek artıyor. Özellikle son 20 yıldır çetin geçen kış şartlarına rağmen köylerimizde göç etmeyen leylekler bulunuyor ve bu köylerde yaşayanlar kış aylarında bu kuşların yiyeceklerini vermeye çalışıyorlar. Sahip çıkıldığı için de leylekler bölgeyi terk etmiyor" dedi.

Leylekler Hakari Yüksekova'yı mesken tuttu! Karla birlikte muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Leylekler Hakari Yüksekova'yı mesken tuttu! Karla birlikte muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Leylekler Hakari Yüksekova'yı mesken tuttu! Karla birlikte muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Leylekler Hakari Yüksekova'yı mesken tuttu! Karla birlikte muhteşem görüntüler ortaya çıktı

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