Leylekler Muş Ovası’na döndü

Kaynak: İHA

Muş’a ilkbahar mevsimi ile birlikte ovaya gelen leylekler, yuvalarını hazırlamaya başladı.

Sulak alanlarıyla yüzlerce kuş türünü bünyesinde barındıran Muş Ovası, bugünlerde baharın müjdecisi olan leyleklere ev sahipliği yapıyor. Her yıl mart ayı ortalarında Muş Ovası’na gelen leylekler, yuvalarını hazırlamaya başladı.

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Baharın gelişini simgeleyen leylekler, bu yıl da yöre halkını sevindirdi. İlkbaharın gelişiyle birlikte ovaya dönen leylekler, elektrik direkleri, cami kubbeleri ve evlerin çatılarında yuvalarını kurdu. Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, özellikle Murat ve Karasu havzalarında yoğun olarak görülüyor.

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Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde yaşayan 60 yaşındaki İbrahim Gürbüz, ilkbaharın müjdecisi olan leylekleri görmekten mutlu olduklarını ifade ederek, "Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, ilkbaharın gelmesiyle köyümüze geri dönmeye başladı. Köyümüzde şu anda 10-12 leylek var. Onları gördükçe mutlu oluyoruz" dedi.

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Gürbüz "Bu yıl bazı leylekler sonbaharda göç etmedi, nedenini anlayamadık. Leylekler bizim için çok önemli. Tecrübelerimize göre depremi hissedebilen hayvanlardır. Leylek geldiğinde ilkbaharın başladığını anlıyoruz. Zararsız oldukları için onları seviyoruz" dedi.

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