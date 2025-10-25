Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Leziz Akhisar Festivali", Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk Parkı’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Akhisar’ın köklü yemek kültürünü, eşsiz lezzetlerini ve yerel üreticilerini ön plana çıkaran festival, iki gün boyunca ziyaretçilerine lezzet dolu bir program sunacak.

Leziz Akhisar Festivali, Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk Parkı’nda başladı. Festivalin açılış törenine, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili A. Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, , Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Onur Ceylan, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkesemen, CHP Gölmarmara İlçe Başkanı Hayati Uyar, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sami Karaoğlan, belediye meclis üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"AKHİSAR’IN ADINI BİR KEZ DAHA TÜRKİYE’NİN LEZZET HARİTASINA ALTIN HARFLERLE YAZDIRIYOR"

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından protokol üyeleriyle birlikte festival alanındaki stantları gezen Başkan Ekrem Kayserili, üretici ve esnafla bir araya geldi. Yöresel lezzetlerin tadına bakan Kayserili, katılımcılara bereketli bir festival geçirmeleri temennisinde bulundu. Sonrasında festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Kayserili, Akhisar’ın lezzet yolculuğunda öncü bir şehir olduğunu vurguladı. Kayserili, "Bugün burada, zeytinin başkenti Akhisar’da bir aradayız. Yüzyıllardır zeytinin ana vatanı olarak bilinen bu güzel şehir, bugün de hem ülkemizin hem de dünyanın dört bir yanına uzanan lezzet yolculuğunda öncü olmaya devam ediyor. Leziz Akhisar Festivali, işte tam da bu değerleri yaşatmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak için düzenleniyor. Bu festival, yerel üreticilerimize destek oluyor, gastronomi turizmine katkı sağlıyor ve Akhisar’ın adını bir kez daha Türkiye’nin lezzet haritasına altın harflerle yazdırıyor" diye konuştu.

"YAKLAŞIK BEŞ AYDIR GECE GÜNDÜZ ÇALIŞARAK BU ORGANİZASYONU HAZIRLADIK"

Festivalde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Besim Dutlulu’ya da teşekkür eden Kayserili, "Festivalimizin ilk gününden bu yana bizlere destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, tüm belediye çalışanlarımıza ve bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu festival, dünden bugüne ortaya çıkan bir çalışma değil arkadaşlar. Yaklaşık beş aydır gece gündüz çalışarak bu organizasyonu hazırladık. Festivalimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, tüm halkımızı bu güzel festivale katılarak Akhisar’ımızın eşsiz lezzetlerini tatmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"AKHİSAR ARTIK GASTRONOMİYLE ANILAN BİR KENT HALİNE GELDİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise Akhisar’ın gastronomi potansiyeline değinerek, şöyle konuştu:

"Şu anda Türkiye’nin en güzel, en büyük ilçelerinden birindeyiz. Bakın etrafınıza, bu kadar çok lezzetin bir arada olduğu bir ilçe gerçekten başlı başına bir olay. Türkiye’nin dört bir yanındaki gastronomi kentlerine gitme fırsatım oldu. Ama emin olun, onların birçoğunda Akhisar’daki kadar çok ve kaliteli lezzeti bir arada bulamazsınız. 2019 yılında Ekrem Başkan’la yola çıktığımızda, 'Akhisar artık içinden geçilen bir şehir değil, içine girilen, keyif alınan, yemek yenilen bir şehir olacak' dedik ve bugün geldiğimiz noktada bu hedefe adım adım ilerliyoruz. Ekrem Başkan’la birlikte doğru bir tanıtım stratejisi uyguladık. Artık Türkiye’nin dört bir yanından insanlar, 'Akhisar’da şu lezzet varmış' diye bize anlatıyor. Ama şunu da unutmamak lazım: Ne kadar tanıtım yaparsanız yapın, işin kalbi esnaftır. Akhisar’ın başarısının arkasında da işte o güler yüzlü, misafirperver, işini severek yapan esnafımız var. Bu şehirde lezzet kadar esnafın sıcaklığı da var. Bugün Akhisar artık gastronomiyle anılan bir kent haline geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu yolda Ekrem Başkan’a tam destek vereceğiz. Festivalimiz Akhisar’ımıza ve Manisa’mıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, Leziz Akhisar Festivali’nin geleneksel hale gelerek bu eşsiz lezzetlerin daha fazla kişiye ulaşmasını diliyorum."

"ÇOK GÜZEL BİR FESTİVAL OLUYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise Akhisar’ın artık önemli bir lezzet durağı olduğunu vurguladı. Bakırlıoğlu, "Akhisar eskiden içinden geçilen bir şehirdi. Akhisar içerisinden günde 50 bin tane araç geçiyordu. Bu araçların pek azı Akhisar'a gelip de, Akhisar'da ne var, ne yenir, ne içilir diye düşünerek uğrardı. Aradan geçen süre içerisinde, sağ olsun Besim Başkan ve Ekrem Başkan, Akhisar'ın lezzetlerini çeşitli etkinliklerle bütün Türkiye'ye tanıtmaya başladı. Bu toprakların güzelliği olsa gerek. Ustalarımız hakikaten de çok becerikli ve marifetli. Elleri çok lezzetli ve bunun tanıtılması lazımdı. İşte iki tane başkanımız karşımda. Şu an bunun tanıtımını yapıyorlar. Ben, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir festival oluyor. Halk mutlu, esnaf mutlu, bizler de çok mutluyuz. İnşallah bu festivalin devamı gelir ve gelecek nesiller de Akhisar’ımızın bu güzel lezzetlerinden faydalanır" dedi.

Festival, söyleşiler, özel sunum gösterileri, atölyeler ve konserlerle devam etti. Başkan Kayserili, festivalin 26 Ekim Pazar günü de devam edeceğini belirterek, tüm Manisalıları Merkez Park’a davet etti.