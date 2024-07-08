Lezzeti ülke sınırlarını aştı dalında 10 markette 140 TL

Lezzeti ülke sınırlarını aştı dalında 10 markette 140 TL
Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana'da Saimbeyli kirazında hasat başlarken, dalında 10 TL'den satılıyor ve Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

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Lezzeti ülke sınırlarını aştı dalında 10 markette 140 TL 1

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 26-28 kalibre kalitesinde olan kirazın hasadı başladı.

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Lezzeti ülke sınırlarını aştı dalında 10 markette 140 TL 2

Saimbeyli kirazı; tadı, rengi, aroması ve kalitesiyle dikkatleri çekerken, coğrafi işaret ile tescillemeyi bekliyor.

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Lezzeti ülke sınırlarını aştı dalında 10 markette 140 TL 3

Üretici Halil Günel, Saimbeyli'nin Ayıçukuru mevkiinde bin 100 rakımda hasat yapan 8 dönüm arazide yaklaşık 10 ton kiraz hasadı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Lezzeti ülke sınırlarını aştı dalında 10 markette 140 TL 4

Üretici Günel, Saimbeyli zirvesinden toplanan kirazların Rusya'ya ihraç edildiğini belirtti.

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Lezzeti ülke sınırlarını aştı dalında 10 markette 140 TL 5

Günel, kirazın lezzetinin bölgeye özgü aroması ile tescillenmesi gerektiğini vurguladı.

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Lezzeti ülke sınırlarını aştı dalında 10 markette 140 TL 6

Günel, “Bin 100 rakımda yaklaşık 10 ton kiraz hasadı gerçekleştiriyoruz. Bölgemizdeki kiraz ilaç kullanılmadan üretilen organik bir lezzet. Kiraz üreticisi olarak bu bölgemizin kirazına tescil bekliyoruz. Dalında 10 TL'den alıcı buluyor ama zincir marketlere bakınca 140-170 TL'den satılıyor. Bu kirazlar yurt dışına ihraç oluyor. Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkelerinden talep görüyor. İç piyasaya çok az gidiyor şu an” diye konuştu.

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Lezzeti ülke sınırlarını aştı dalında 10 markette 140 TL 7

Üretici Emrah Günel ise bölgede kiraz yetiştiriciliğinin zor olduğunu aktararak, “Saimbeyli kirazı dünya markası olmalı. Lezzetli bir aroması var. Saimbeyli kirazı yemeyen kiraz yedim demesin” dedi.

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