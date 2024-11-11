LG, %50’ye kadar esneyebilen ekranını tanıttı

Esnek ekranlar aslında yeni bir teknoloji değil, ancak LG’nin bu alandaki en son atılımı dikkat çekici. 2022’de tanıttığı 12 inçlik RGB microLED ekranı %20 oranında esneklik sağlıyordu. Yeni model ise aynı boyutta ve piksel yoğunluğuna sahip, ancak kullanılan silikon malzeme ve yenilikçi kablolama yapısı sayesinde esneklik oranı %50’ye çıkarılmış. Bu, ekranın fiziksel olarak daha fazla esnemesine olanak tanıyor.

LG, bu yeni ekranın dayanıklılığını da artırdığını belirtiyor. Yeni model, 10.000 kez gerilmesine rağmen görüntü kalitesini koruyor ve ekstrem sıcaklıklar ile darbelere karşı dayanıklı. Ayrıca, LG’nin yeni ekran teknolojisi, otomobil içi gibi farklı uygulamalarda da kullanılabilecek. Şirket, bu tür esnek ekranların araçlar veya uçaklar gibi dış yüzeylerde de kullanılabileceğini vurguluyor.

Apple ekran teknolojisinde devrime hazırlanıyor

Bu gelişme, teknolojinin sınırlarını zorlayarak daha dinamik ve etkileşimli tasarımların önünü açıyor. LG’nin esnek ekranları, gelecek vaat eden uygulamalarla, özellikle otomotiv ve havacılık sektörlerinde önemli değişikliklere yol açabilir.