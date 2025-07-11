LGS 2025 sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçları https://sonuc.meb.gov.tr/ sayfasından duyuruldu.

Adaylar merkezi sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarası şifreleriyle erişim sağlayabilecek.



T.C. kimlik numarasını bilmeyen adaylar kimlik kartının sol üst bölümünde (fotoğrafın üstü) yer alan 10 haneli numaraları ekrana girecek. Ardından okul numarası, doğum tarihi ve 5 haneli “doğrulama kodu” ile sonuç ekranı açılacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı son açıklamada LGS tercihlerinin 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.



Tercih işlemleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları 11 gün sonra (4 Ağustos’ta) erişime açılacak.



Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada öğrencilerin tercihlerine destek olmak amacıyla tercih birimleri kurulacak. Öğrenciler, aileleri veya öğretmenleriyle giderek tercihlerini yapabilecek.