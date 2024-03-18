LGS başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 29 Mart

2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvurular, isteğe bağlı olarak e-Okul üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN

LGS başvuruları, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar e-Okul üzerinden ücretsiz olarak yapılabilecek.

Başvuru işlemleriyle ilgili olarak, okul müdürlükleri öğrencilere rehberlik edecek ve başvurular, 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler ise başvurularını önceden belirlenen kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacaklar.

Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecekler.

Sınavlar, il ve ilçelerde belirlenen okullarda gerçekleştirilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere verilecek.

Öğrenciler, sınava katılırken fotoğraflı ve onaylı giriş belgelerini yanlarında bulundurarak geçerli kimlik belgeleriyle birlikte gelmeliler.