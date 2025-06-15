LGS cevap anahtarı erişime açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi.

Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın saat 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

SORU VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı