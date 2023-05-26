LGS görev yerleri açıklandı mı? 2023 LGS görev ücretleri ne kadar?

Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavına az bir zaman kala LGS oturumunda görevli alacak öğretmenler ve MEB görevlileri LGS sınav görev yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS görev yerleri açıklandı mı? 2023 LGS görev ücretleri ne kadar?