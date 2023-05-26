4 Haziran’da gerçekleşecek Liselere Geçiş Sınavı LGS öncesinde görev alacak kişiler LGS sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, LGS görev yerleri açıklandı mı? 2023 LGS görev ücretleri ne kadar?
LGS GÖREV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
LGS sınavında görev alacak olan görevliler, sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi sorguluyor.
LGS görev yerlerinin 26 Mayıs Cuma günü yani bugün itibarıyla görevli adayları ile paylaşılması bekleniyor.
2023 LGS GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
LGS sınavında, 2 oturumda da görevliler aynı olduğu için 2 görev ücreti ödenecek. Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar göstermektedir.
Muhtemel MEB görevli ücretleri şu şekilde;
Yüzde 15 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:
- Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1388 TL
- Bina Yönetici Yardımcısı : 1242 TL
- Salon Başkanı : 1204 TL
- Gözetmen : 1168 TL
Yüzde 20 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:
- Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1305 TL
- Bina Yönetici Yardımcısı : 1168 TL
- Salon Başkanı : 1134 TL
- Gözetmen : 1099 TL
Yüzde 27 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:
- Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1190 TL
- Bina Yönetici Yardımcısı : 1065 TL
- Salon Başkanı : 1033 TL
- Gözetmen : 1002 TL