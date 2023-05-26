LGS sınavı ne zaman? 2023 LGS sınav yerleri açıklandı mı?

Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavına hazırlıklar devam ederken öğrenciler LGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS sınavı ne zaman? 2023 LGS sınav yerleri açıklandı mı?

LGS sınavı ne zaman? 2023 LGS sınav yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından uygulanacak Liselere Geçiş Sınavı LGS öncesinde sınav yerleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, LGS sınavı ne zaman? 2023 LGS sınav yerleri açıklandı mı?

Liselere Geçiş Sınavı LGS az bir zaman kala öğrenciler tarafından LGS’ye dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS hakkında açıklamalardan bulundu.

2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2023 LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından bekleniyor. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgilerin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; LGS sınav giriş yerleri, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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