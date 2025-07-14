LGS Sınavı'nı CHP'li isim Meclis'e taşıdı: Öğrencilerin hayallerini çalamazsınız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) yaşanan şaibeleri TBMM’ye taşıyarak Milli Eğitim Bakanlığı’na sert eleştiriler yöneltti. 2025 LGS’de 963 bin 142 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınavda, 719 öğrencinin tam puan alması ve sınav sorularının sızdırıldığı iddiaları tartışma yarattı. Özçağdaş, sınav sonuçlarının şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI YAPTI

Bu yılki LGS’de, önceki yıllara kıyasla rekor sayıda öğrenci tam puan aldı. Özçağdaş, yaklaşık 5 bin öğrencinin yalnızca bir veya iki yanlışla sınavı tamamladığını, bu durumun sınavın güvenilirliğine gölge düşürdüğünü belirtti.

Sınav sorularının, Bursa, İstanbul ve Diyarbakır’da WhatsApp gruplarında PDF formatında dolaşıma girdiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soruların erken paylaşımıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu kabul etse de, skandalın boyutlarının daha geniş olduğu öne sürülüyor.

Özçağdaş, Bakan Tekin’e seslenerek, “Sınav sonuçlarını, öğrencilerin kimlik bilgileri gizlenerek, hangi il, ilçe ve okuldan geldikleri açıklanmalı. Çocukların ömür boyu taşıyacağı bir travma yaratmayın,” dedi. Bakanlığın LGS istatistiklerini yayımlamaktan kaçındığını vurgulayan Özçağdaş, geçmişte FETÖ ile bağlantılı sınav skandallarını hatırlatarak, şeffaflık çağrısı yaptı.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPMAKLA SUÇLADI

Sınavda tam puan alan 719 öğrenciden biri olan Suriyeli Dlyar Safo, dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’de 3. sınıftan itibaren eğitim gören Safo’nun başarısı, büyük dikkat çekti.

Özçağdaş, proje okullarıyla ilgili yeni yönetmeliği de eleştirdi ve düzenlemenin, köklü okulların “Cihannümacı gruplar” tarafından ele geçirilmesi amacı taşıdığını savundu. Ayrıca, Ege Üniversitesi’nde Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü kurulmasına tepki göstererek, “Akademik çalışması olmayan bir ismin yüksek teknoloji enstitüsüne verilmesi kabul edilemez,” dedi.

Özçağdaş, Bakan Tekin’i “ölü taklidi yapmakla” suçlayarak, sınav skandalına neden olan kişi ve grupların kamuoyuna açıklanmasını istedi. CHP’li vekil, “Bu ülkenin geleceğini çalamazsınız,” diyerek, Bakanlığın şaibeleri aydınlatması gerektiğini vurguladı.