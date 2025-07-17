LGS skandalında sıcak gelişme!

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezi sınavda soru kitapçıklarının paylaşılması yönündeki iddialara yönelik soruşturma devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçığının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına ilişkin 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklarken Milli Eğitim Bakanlığı’nda üst düzey bir bürokrat görevden alındı.
GÖREVDEN ALINDI
Yaklaşık 5 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Özgür Türk görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.
Bakan açıklama yaptı. 'Risk yok' açıklaması kamuoyunu ikna etmedi