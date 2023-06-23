Liselere Geçiş Sınavı LGS 4 Haziran Pazar günü yapılan oturumla tamamlandı. Sınava giren öğrenciler LGS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS sonuçlarına nereden bakılır?
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
4 Haziran Pazar günü gerçekleşen oturumla LGS tamamlandı. Sınava giren adaylar LGS sonuçlarına nereden bakılacağını merak ediyor.
LGS sonuçlarına bakmak isteyen öğrenciler http://meb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.
Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi.
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak.