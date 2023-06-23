LGS sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS sonuçlarına nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığınca MEB yapılan açıklama kapsamında 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı LGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS sonuçlarına nereden bakılır?

LGS sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS sonuçlarına nereden bakılır?

Liselere Geçiş Sınavı LGS 4 Haziran Pazar günü yapılan oturumla tamamlandı. Sınava giren öğrenciler LGS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS sonuçlarına nereden bakılır?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

4 Haziran Pazar günü gerçekleşen oturumla LGS tamamlandı. Sınava giren adaylar LGS sonuçlarına nereden bakılacağını merak ediyor.

LGS sonuçlarına bakmak isteyen öğrenciler http://meb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak.

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
Son Haberler
Mevzu varsa yoksa cinsellik! Cübbeli Ahmet'ten kadınları çok kızdıracak yatak tavsiyeleri Güncel
Mevzu varsa yoksa cinsellik! Cübbeli Ahmet'ten kadınları çok kızdıracak yatak tavsiyeleri
Yeni asgari ücret hesaplara yatmadan üç günde eridi Ekonomi
Yeni asgari ücret hesaplara yatmadan üç günde eridi
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar Dünya
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
4 bin yıllık tapınak bulundu Dünya
4 bin yıllık tapınak bulundu
Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın açılış tarihi belli oldu Ekonomi
Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın açılış tarihi belli oldu
Sarıgül son konuşmasını yaptı ve ağladı Siyaset
Sarıgül son konuşmasını yaptı ve ağladı