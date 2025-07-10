LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS sonuçları açıklanıyor. Liselere Geçiş Sistemi yani ortaöğretime geçiş için uygulanan LGS sınavı, 2025 yılında 15 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.

Sınava katılan adaylar sonuçlarını, sonuç günü www.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

2025 LGS takviminde sonuç, tercih, yerleştirme ve kayıt tarihleri gibi tüm detaylara yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavına dair sonuçlar 11 Temmuz günü adaylarla paylaşılacak. Sonuçlarla beraber kontenjan tablosu da paylaşılacak

Lisere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları MEB tarafından 11 Temmuz Cuma günü www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS sonuçlarını yarın (11 Temmuz) saat 10.00 itibariyle bakanlığın sayfasından ve sosyal medya hesaplarından açıklanacağını paylaştı.

11 Temmuz'da tercihlere esas kontenjan tabloları da paylaşılacak.

Sonuçlara itirazlar ise sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-İtiraz bölümünden yapılacak.

Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacak. Ardından tercih sonuçları 4 Ağustos günü ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak.



İlk nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar da 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakiller 8-12 Ağustos günü alınacak, 14 Ağustos tarihinde sonuçlar açıklanacak.

22 Ağustos günü ise il ve ilçelerde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme işlemleri tamamlanacak.