LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?

Liselere Geçiş Sınavı LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapan öğrenciler LGS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?

LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavı LGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 4 Haziran tarihinde gerçekleşen LGS sonrasında öğrenciler LGS tercih sonuçlarının akıbetini merak ediyor. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?

Liselere Geçiş Sınavı tercih sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılan binlerce aday resmi sonuçlara göre sıralamalarını öğrenecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı sonuçları 26 Haziran'da bakanlığın internet adresinden ilan edilecekti ancak sonuçlar 3 gün önceden açıklandı.

Öğrencilere LGS sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Taban puan ile öğrenci alan özel liseler ise sonuçların ilan edilmesinin ardından, 26 Haziran itibariyle taban puanlarını internet sayfalarında yayınlayacak.

LGS sonuçları MEB’in internet adresinden öğrenilebilecek. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, LGS sonuçlarını kısa bir süre sonra açıklayacaklarını, kılavuzun ise 26 Haziran'da ilan edileceğini ifade etmişti.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez yerleştirme ve tercih sonuçları için geri sayım başladı. LGS tercih sonuçları açıklandı.

LGS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi olan meb.gov.tr adresinden bakılıyor.

Öğrenciler LGS sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini girerek sonuçları öğrenmeye başlayacaklar.

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