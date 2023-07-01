Liselere giriş kapsamında gerçekleştirilen LGS sonuçları 23 Haziran tarihinde açıklandı. LGS sonuçlarının ardından tercih yapacak öğrenciler LGS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Buna göre, liselere giriş için tercihler 3-19 Temmuz'da yapılacak.

2023 LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak.

Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde meb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.