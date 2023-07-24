LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyordu. Beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları ilan etti.
24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek.
Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.