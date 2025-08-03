LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanıyor

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavın yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

LGS, 973 yurtiçi merkezde, 3 bin 938 okul ve 62 bin 693 salonda; 15 Haziran’da yapılmıştı.

Sınavın sonuçları 11 Temmuz’da açıklandı ve tercih süreci 14 ile 24 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. MEB takvimine göre, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar da yarın açıklanacak.

Yerleştirme sonrası iki ayrı nakil başvuru dönemi olacak.

İlki için 4 ile 6 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapılabilecek ve sonuçlar 8 Ağustos’ta duyurulacak.

İkinci nakil dönemi de 8 ile 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ve onun da sonuçları 14 Ağustos’ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

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