Liselere Geçiş Sınavı LGS ilköğretimden ortaöğretime geçerken öğrencilerin girdikleri sınavdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS sınavında öğrenciler aldıkları puana göre liselere yerleşiyor. LGS sınavına girecek adaylar Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce, İnkılap ve Din Bilgisi alanlarından sorumlu tutuluyor. Peki, LGS’de hangi konular çıkıyor? LGS Matematik, Türkçe ve Fen konu dağılımı nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlene LGS sınavı 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır ve toplamda 90 sorudur.

LGS, iki oturumdan oluşur. Sabah oturumunda sözel bölüm uygulanır ve 50 sorudur. Sayısal bölümdeki soru sayısı 40 iken öğleden sonra öğrenciler sınava girer. Sözel bölüm 75 dakika, sayısal bölüm 80 dakika sürmektedir. Öğrenciler sınavda Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce, İnkılap ve Din Bilgisi derslerinden sorumlu tutulur.

2023 LGS KONU DAĞILIMLARI NASIL?

LGS TÜRKÇE KONULARI

-Sözcükte Anlam

-Cümlede Anlam

-Parçada Anlam (Paragraf)

-Parçada Yapı ve Anlatım

-Fiilimsi

-Cümle Ögeleri

-Fiil Çatısı

-Cümle Türleri

-Anlatım Bozukluğu

-Yazım ve Noktalama

-Metin Türleri

-Söz Sanatları

-Deyimler ve Atasözleri

-Sözel Mantık

LGS MATEMATİK KONULARI

-Çarpanlar ve Katlar

-Üslü İfadeler

-Kareköklü İfadeler

-Veri Analizi

-Olasılık

-Cebirsel İfadeler

-Doğrusal Denklemler

-Eşitsizlikler

-Üçgenler

-Eşlik Benzerlik

-Dönüşüm Geometrisi

-Geometrik Cisimler

LGS FEN BİLİMLERİ KONULARI

-Mevsimler ve İklim

-DNA ve Genetik Kod

-Basınç

-Madde ve Endüstri

-Basit Makineler

-Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

-Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

LGS İNKILAP KONULARI

-Bir Kahraman Doğuyor

-Milli Uyanış

-Ya İstiklal Ya Ölüm!

-Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

-Demokratikleşme Çabaları

-Dış Politika

-Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

-İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

LGS DİN KONULARI

-Kader İnancı

-Zekat ve Sadaka

-Din ve Hayat

-Hz. Muhammed’in Örnekliği

-Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri

LGS İNGİLİZCE KONULARI

-Friendship

-Teen Life

-İn The Kitchen

-On The Phone

-The Internet

-Adventures

-Tourism

-Chores

-Science

-Natural Forces

LGS SORU DAĞILIMI NASIL?

SÖZEL BÖLÜM SORU DAĞILIMI

-Türkçe (20)

-T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10)

-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10)

-İngilizce (10)

SAYISAL BÖLÜM SORU DAĞILIMI

-Matematik (20)

-Fen Bilimleri (20)