LGS'de öğrenciler içeride aileler dışarıda ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sona erdi. Üç saat boyunca adayların aileleri de dışarıda ter döktü. Çocuğunun sınavını bekleyen Metin Kaya, “Ben okumayı çok istiyordum ama maalesef şartlar gereği olmadı. Şu an çocuğumdan umutluyum. Biz ne isterse yanındayız, destekçisiyiz” dedi.

MEB'in sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme amacıyla uyguladığı ve 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin liseye yerleşmek için başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Sabah 09.30’da başlayan ve 12.30’da sona eren sınavlar boyunca öğrenciler içeride ter dökerken aileler de okul dışında adeta ter döktüler.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan aileler, çocuklarından daha heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

“BEN DAHA HEYECANLIYIM”

İkiz torunlarını bekleyen Leyla Ertürk, önce kızının sonra da torunlarının sınavını beklemenin gurur verici olduğunu belirterek, “Puanları nereyi tutarsa orayı istiyorlar. Torunlarıma ben bakıyorum. Çok gurur duyuyorum. Sınava girecekler diye sabaha kadar uyumadık. Ben onlardan daha heyecanlıyım. Ben kızımı da bekledim. Kendisi öğretmen oldu. Şimdi onun da çocuğu var” dedi.

Deniz Doğanay da kızının hem spor müsabakası hem sınav heyecanı yaşattığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Kızım polis olmak istiyor. Eğer puanı tutarsa polis olabileceği bir liseyi istiyoruz. Kendisi ayrıca kick boksçu. Buradan bir de kick boks yarışına gideceğiz. Şu an her şey iyi gibi ama tabii her şey kafada bitiyor. Dün de kick bokstaydık. O heyecanımız vardı. Sabah da sınavımız vardı. Ben kızımdan daha heyecanlıyım. Evladını beklemek çok güzel bir şey. Her anne baba tadar umarım. Çok gurur verici. Sonuç ne olursa olsun evlatlarımızla gurur duyuyoruz.”

“BİZ ÖĞRENCİLERDEN DAHA HEYECANLIYIZ”

İki çocuğunu da eşiyle birlikte bekleyen Kenan Kul ise, “Heyecanlıyız, umutluyuz. Çocuklarımın biri diş hekimi diğeri mühendis olmak istiyor. Biri 450 civarında, diğeri de 400 civarında puan bekliyor. Umutluyuz. Biz öğrencilerden daha heyecanlıyız” diye konuştu.

“İNŞALLAH BABALAR GÜNÜ'NDE GÜZEL BİR HABER GELİR”

Kendisinin okuyamadığını kaydeden Metin Kaya ise çocuğunun her zaman destekçisi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Ben okumayı çok istiyordum ama maalesef şartlar gereği olmadı. Şu an çocuğumdan umutluyum. Güzel şeyler olmasını bekliyorum. Çocuğum havacılık istiyor, merakı var. Biz ne isterse yanındayız, destekçisiyiz. Ben okuyamadım ama beklemek çok güzel bir şey. Benim burada olmam bile eminim çocuğuma güç veriyordur. Biz bu anları çok yaşayamadık ama benim burada olmam bence ona yetiyordur. İnşallah Babalar Günü'nde güzel bir haber gelir. Umudumuz o şekilde.”

Eşiyle birlikte bekleyen Gamze Kaya ise “Evladımın hakkında hayırlısı olsun. En güzeli onlar için olsun. Emekleri boşa çıkmasın. Bunlar yeterli bizim için. Arkasındayız, destekçiyiz” dedi.