LGS'de şaibe büyüyor. Müdürün oğlu da tam puan aldı

LGS sınav kitapçığı skandalına ilişkin tartışmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tekin'in soruşturma duyurusunun ardından MEB'de üst düzey bir bürokrat değişikliğine gidildi. Bakanlık'ta Bilgi İşlem Genel Müdürü olarak görev yapan Özgür Türk'ün görevinden alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısının ardından LGS'de şaibe iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Bugün görevden alınan Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün çocuğunun da 2022'de tüm soruları doğru yaptığını söyledi.

Başarır, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın LGS sınavıyla ilgili bir açıklaması var, bir kez daha vicdanları yaraladı. Diyor ki: "Günlerdir LGS Sınavı'nın sorularının çalındığına ilişkin algılar yapılıyor, evlatlarımızın başarısı üzerinden oyunlar oynanıyor" ve hemen sonrasında "Türkiye sınav güvenliğinde parmakla gösterilen bir ülkedir" diyor. Utanarak söylüyorum ki 2009'da soruların daha önceden çözdürülmesi nedeniyle polis meslek yüksekokullarının sınavı iptal edilmiş. 2010 yılında bu ülkede soruların sızdırılması nedeniyle KPSS sınavı iptal edilmiş. Yine 2011'de KPSS sınavları çalınmış. Tam on üç yıl önce de ÖSYM sınav sorularının çalınacağına dair Polis Akademisi'nin raporu var.

Şimdi bugün de 1 milyon öğrencinin girdiği sınav sorularının çalındığı bir gerçek. Bakan inkâr ediyor, 29 kişi hakkında soruşturma açılmış, bilişim sorumlusu görevden alınmış. Ne yazıktır ki ilk kez size söylüyorum, o bilişim sorumlusunun 2022'de çocuğu da tüm soruları tam yapmış.

Ve imam-hatip üzerinden algı yaptığımız söyleniyor, hiç alakası yok ama eğer ki bir imam-hatip lisesinde 39 tane 1'inci çıkıyorsa, bu kitapçıklar araştırılmıyorsa bunlar şaibedir."