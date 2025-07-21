LGS’de ‘şaibe’ tartışmasını alevlendirecek gelişme: Hepsi görevden alındı

LGS’de 719 adayın 500 tam puan alması şaibe tartışmalarını beraberinde getirdi. Söz konusu tartışma özellikle imam hatip okulları üzerinden çıkarken iktidar kanadı ise söz konusu iddiaları yalanladı.

Sosyal medyada LGS sınavının sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınavdan önce WhatsApp gruplarından dağıtıldığı iddia edildi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iddiaları yalanladı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şaibe iddialarını gündeme getiren CHP’lilere ağır hakaretler etti.

Bakanlığın şaibe iddialarını yalanlamasına rağmen başlatılan soruşturma kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Hatta ortaya çıkan son gelişme ‘şaibe’ iddialarının alevlenmesine neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı son açıklamada hakkında soruşturma açılan 29 kişinin görevden alındığını söyledi.

Tekin, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensupları bir araya geldi. Bakan Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavla ilgili tartışmaları değerlendirdi. Bakan Tekin, sınav güvenliği ile ilgili bütün tedbirlerin ÖSYM standartlarında alındığını söyledi.

Tekin, soruların dışarıdan hiçbir iletişimin olmadığı, jammer bulunan kapalı alanda hazırlanıp, emniyet güçlerinin gözetiminde güvenli bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırıldığını belirtti. Tekin, bu anlamda piercing ve küpe ile sınava girişi de yasakladıklarına değinerek, "Çünkü kameralar, görüntüleme cihazları minimal hale geldi. Oradan böyle bir sorun çıkabilir diye sınava girişte bunları yasakladık. Olağanüstü bir tedbir süreci aldık. Bütün bunlardan sonra bir ihmal varsa bir öğretmen arkadaşımızın sınıfa cep telefonuyla girmiş olmasıdır. 'Elimizde bir 'pdf' var, bu pdf sınavdan önce ele geçirildi' diyorlar. O pdf bizim elimizde de var. Hem kendimiz, hem ilgili siber uzmanlarımız bununla ilgili analizi yaptık. Ve o pdf'in basılı matbu materyalden çekilen fotoğraftan elde edilen pdf olduğunu tespit ettik. Hal böyleyken bunun üzerinden bir algı operasyonu yürütmek haksızlık" dedi.

'AHLAKİ AÇIDAN TUTARSIZ'

Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'lilerin şahsı ile ilgili ağır ifadeler kullandıklarını söyleyerek, "Bunların hiçbirisiyle ilgili ağır bir ifade kullanmadım. Politik sınırlar içinde ifade kullandım. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz, bu ülkenin 'geleceği' diye tanımladığımız çocuklar, bunların zihinlerini bulandırıcı, karıştırıcı bu tür ithamlar ortaya çıkınca bir noktadan sonra o ifadeyi kullanmak durumunda kaldık. Bütün uluslararası belgeler çocuğun politize edilmemesi, bütün uluslararası temel hak ve hürriyetleriyle ilgili metinler çocukların siyasal ve ideolojik söylemlerin konusu edilmemesi konusunda uzlaşmış durumdalar. Çocukların bu şekilde sürecin içine dahil edilmesi ve tamamen gündemi manipüle etmek üzere; biliyorsunuz o günlerde CHP'li belediyelerde operasyonları, baklava kutularını konuşuyorduk. Birden bire bu çocuklar üzerinden böyle bir gündem oluşturdular. Gerçekten rahatsız edici, ahlaki açıdan da tutarsız bir durum" diye konuştu.

'VESAYET UYGULAYAN MEKANİZMAYI ELEMİNE ETTİK'

Bakan Tekin, 2020'deki sınavda 42, 2021'de 36, 2022'de 49, 2023'de 68, 2024'de 58 ilden, bu yıl da 66 farklı ilden öğrencilerin tam puan aldığını hatırlatarak, "Biz okullarımız ve öğretmenler üzerinde vesayet uygulayan mekanizmayı elemine etmek. Benim öğretmenime 'yetersiz', ders kitaplarına 'yetersiz' diyorlar, dışarıda nereden mezun olduğu, ne iş yaptığı bilinmeyen adamlar kurs veriyorlar. Bunun adı o kişilerin okullar üzerinde uyguladığı vesayettir. Biz o yüzden gittiğimiz her yerde 'Bizim sınavlarımızda soruların tamamın bu kitaplardan çıkacak. Bu kitapların dışında, bu müfredatın dışında çıkmayacak' dedik. Böylece çocuklarımız daha iyi hazırlanmış oldular. Bizim materyallerimizden hazırlanan arkadaşlarımız başarılı oldular bu sınavda. Başarılı olmalarını istiyoruz. Niye başarısız olmalarını isteyelim. Başarılı olmalarından nasıl bir rahatsızlık ortaya çıkabilir" dedi.

Tekin, 2025 LGS'nin diğer yıllarda yapılan sınavlarla aynı zorluk düzeyine sahip olduğunu, sınavda tam puan alan 719 öğrencinin okuldaki ders notu ortalamalarının da 100'e yakın olduğunu söyledi.

İMAM HATİP TARTIŞMASI

Tekin, imam hatip ortaokullarından 63 öğrencinin tam puan aldığını hatırlatarak, "İki okulu çok gündeme getirdiler. Trabzon'daki Mahmut Celalettin Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 2019'da 1 birinci çıkarmış, yüzde 1'lik 11 öğrencisi var, yüze 5'lik dilimde 65 öğrencisi var. 2020'e tam yapan öğrencisi yok; ama yüzde 1'lik dilimde 27 öğrencisi var, yüzde 5'lik dilimde 95 öğrencisi var. 2023 yılında 5 tane tam puan alan öğrenci çıkmış, 29 tane yüzde 1'lik dilimde öğrencisi var, 121 tane de yüzde 5'lik dilimde öğrencisi var. Bu yıl 4 tane tam puan alan öğrenci var, yüzde 1'lik dilimde 30, yüzde 5'lik dilimde 111 öğrencisi var. Son 2 yıla göre yüzde 5'lik dilimdeki öğrenci sayısı azalmış. Aynı şey Antalya Kepez'deki Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu için de geçerli" dedi.

Tekin, soruların başkaları tarafından hazırlandığı iddialarına ilişkin, "Bu da yalan. Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamda üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir; ama bunlar sınav sorusu olarak seçilen değil havuza atılan binlerce soru için. Sonrasında sorularımızı o havuzdan alıyoruz" dedi.

'RAPORU HAZIRLADIK, YAYIMLAYACAĞIZ'

Bakan Tekin, LGS analiz raporu ile ilgili, "Önceki yıllarda hazırlanana analiz raporunun teknik bilgi kısmını çıkartıp 3-5 sayfa olarak aynısını yayımladık. 'Öncekiler 80 sayfaydı, sizinki 5 sayfa' diyorlar. Her yıl aynı istatistiki olarak 'ayırt edicilik düzeyi şudur, zorluk düzeyi şöyle ölçülür', bunun gereği yok. Yine yayımlarız aynı şekilde. Bu anlamda bir raporu hazırladık, yayımlayacağız. Pedagojik olarak çocuklarımızı yarış atı gibi yarıştırmak felsefemizden uzaklaşalım istiyorum. Geçmiş yıllarda şu kadar birincimiz var denmiş olabilir. Ben bunları pedagojik olarak doğru bulmuyorum. O yaştaki çocuklara 'sen birinci oldun', 'sen ikinci oldun' denmez. Hangi ilden kaç tane birinci çıktığını söylemenin şeffaflıkla bir ilgisi yok. Benim başka korumam gereken ilkeler var. Şeffaflık eleştirisi getirilebilecek her türlü veriyi paylaştık paylaşabiliriz. '719 çocuğun parmak izini alın, isimlerini yayınlayın' diyorlar. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Biz işimizi yaparken daha evrensel başa ilkeleri korumak zorundayız. Çocuğun üstün yararı diye bir şey var" ifadelerini kullandı.

'SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Tekin, Diyarbakır'da öğretmenin cep telefonuyla kitapçığı çekip paylaşmasıyla ilgili, "Biz bu olaydan haberdar olur olmaz o gün soruşturmamızı açtık. O gün hemen bununla ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptık. İlgililerin cep telefonlarını alıp, gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sınavın güvenliğiyle ilgili her hangi bir sorunun ortaya çıkmadığını gördük. Soruşturma süreci devam ediyor. Bizimki de devam ediyor. Konuyla ilgili adli soruşturma süreci de devam ediyor. Bizim elimizdeki raporlar, veriler burada 'skandal' diye tanımladıkları türden bir şey olmadığı, sınavın güvenliğiyle ilgili bir şey olmadığı. Bütün şeyler Diyarbakır'daki öğretmenin çektiği görüntülerden yürüyor. O da 4 kişiyle paylaşmış. Onlar da emniyet birimleri tarafından sorgulandı. Sınav esnasında çekmiş, sözel oturum bittikten sonra paylaşmış. Paylaştığı kişiler farklı illerden kişiler. 'Dershane öğretmeni' diyebileceğimiz kişiler; 'soruların cevaplarını önce biz yayımladık' diye yarışan bir kitle. Onlarla paylaşıyor. Onların hepsi tespit edildi. Paylaşılan kişilerin hepsinin sorgusunu emniyet aldı, bizi de bilgilendiriyorlar" dedi.

Tekin, olayla ilgili 29 kişi hakkında soruşturma açıldığını söyleyerek, "Bu silsile. Bunun içinde farklı kamusal görevliler var. Öğretmen dışında polis memurları, hizmetli personel, okul yöneticisi de var. O arkadaşlarımızın hepsi soruşturmanın selameti açısından valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış durumda" diye konuştu.