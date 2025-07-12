LGS'de usulsüzlük iddialarına Davutoğlu'ndan çağrı

LGS sınav kitapçıklarının sınav sırasında sosyal medyada paylaşılması iddiası ve bunun üzerine sınav sonuçlarındaki birincilik sayısındaki dikkat çekici artış tartışmalar devam ediyor.

Peş peşe gelen açıklamalardan sınava ve ölçme değerlendirmeye olan güvenin zedelendiği görüldü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2025 LGS sınavında 719 öğrencinin birinci olmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Ortaokul çağındaki çocuklarımızın girdiği Liselere Geçiş Sistemi/Sınavı’nda (LGS) usulsüzlük yapıldığına dair iddialar, hem çocuklarımızın hem de ailelerinin devletimize olan güvenini sarsmaktadır.



Özellikle tam puan alan birinci sayısındaki dikkat çekici artış, bir sorunun… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) July 11, 2025

Davutoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ortaokul çağındaki çocuklarımızın girdiği Liselere Geçiş Sistemi/Sınavı’nda (LGS) usulsüzlük yapıldığına dair iddialar, hem çocuklarımızın hem de ailelerinin devletimize olan güvenini sarsmaktadır.

tam puan alan birinci sayısındaki dikkat çekici artış, bir sorunun cevabına dair yaşanan tartışmalar; kamuoyunda çeşitli soru işaretlerine ve iddialara neden olmuştur!

Bu durumun kamu vicdanını zedelememesi adına, söz konusu iddialar vakit kaybedilmeden araştırılmalı ve kamuoyuna tatmin edici, resmi bir açıklama yapılmalıdır."