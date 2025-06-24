LGS'de Whatsapp skandalı!

15 Haziran'da yapılan LGS sorularını sınav bitmeden paylaştılar. 1 milyona yakın öğrencinin geleceğini etkileyen o sorular dosya halinde soruların resmen paylaşılmasına 2 saat kala Whatsapp grubuna düştü.

1 milyona yakın gencin hayatını etkileyen 15 Haziran'daki LGS sınavı ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Sınavın ardından yapılacak resmi paylaşıma 2 saat kala soruların Whatsapp üzerinden paylaşıldığı ortaya çıktı.

LGS SORULARINI SINAV BİTMEDEN PAYLAŞTILAR

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre; LGS sınavında öğrenciler oturuma devam ederken bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, bazı özel eğitim kurumu yöneticilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubunda, (LGS) kapsamında yapılan sınavın "sözel kitapçığına" ait PDF dosyası sınav devam ederken paylaşıldı. Belgelerde, "2025-LGS-Sözel.pdf" isimli dosyanın saat 12.00’de, yani sınav henüz devam ederken grupta iletildiği görüldü.

Bazı kullanıcılar sözel sorularının ardından "sayısal kitapçığın" da geldiğini belirtti ve bu içeriklerin de grup içerisinde paylaşılacağını ifade etti. Oysa sınavın ikinci oturumu 12.50'de sona erdi.

Soruların yanı sıra cevap anahtarlarının da grup içinde dolaşıma sokulduğu paylaşımların ardından bazı üyeler, bunun sakıncalı olduğunu belirterek uyarıda bulunurken, bazıları mesajlarını sonradan sildi.

İddialar yalnızca sınav güvenliğini değil, milyonlarca öğrencinin katıldığı böylesine kritik bir sınavda eşitliğin zedelendiğini de gündeme getiriyor. Görsellerde, bazı kullanıcıların sınav bitmeden içerik paylaşımının “çok sakıncalı” olduğunu açıkça dile getirdiği, buna karşın paylaşımların sürdüğü dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav sorularını resmi olarak saat 14.00 sularında yayınladığı bilinirken, sınav bitmeden 1 ila 1.5 saat önce soruların ve cevapların gruplarda dolaşması "sorular ve cevaplar sızdırıldı mı" sorusunu akıllara getirdi.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmazken, söz konusu paylaşımların nasıl temin edildiği, kimler tarafından dağıtıldığı ve bu içeriklerin kimlere ulaştığı soruları yanıt bekliyor.