LGS'ye girecek öğrenciler sınav provası yaptı



Okul aile birliğinin katkısı ile gerçekleştirilen sınav uygulamasına katılan öğrenciler LGS öncesinde önemli bir deneyim yaşadı. Gerçeğine uygun olarak gerçekleştirilen sınav uygulaması öncesinde öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, bir süre öğrencilerle sohbet ederek başarı dileklerini iletti.



Erdoğan, öğrencilerin sınav heyecanına ortak olan ve okul bahçesinde sınavın tamamlanmasını bekleyen velilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Velilere, çay ve simit ikramında da bulunuldu.



Sınava hazırlık sürecinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarının yüksek olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu süreçte ailelerin desteğinin de çok önemli olduğunu belirtti.

LGS provasının öğrenciler için önemli bir deneyim olduğunun altını çizen Erdoğan, öğretmenlere, okul idarecilerine ve sınavın düzenlenmesine katkı sağlayan okul aile birliği yönetimine tebriklerini iletti. Erdoğan, "Çocuklarımız gözbebeklerimiz, ülkemizin geleceğidir. Onlar için ne yapsak azdır. Eğitim hayatında ailelerimizin desteği ve ilgisi çok önemli. Maarif ailesi olarak velilerimizle el ele vererek çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağız" dedi.