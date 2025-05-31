LGS'ye sayılı gün kaldı. Sınav yerleri belli oldu mu?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
LGS'ye sayılı gün kaldı. Sınav yerleri belli oldu mu?

LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava sayılı günler kaldı.

Öğrencilerin sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileriyle sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Bu yıl LGS kapsamındaki merkezî sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav başvuruları daha önce 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Sınava girecek öğrencilerin, fotoğraflı ve okul müdürlüğü tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının internet adresi www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Lise tercihleri ise 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

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