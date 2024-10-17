Liam Payne’nin otel odasından çıkanlar şoke etti! Kafaları karıştıran detay

Dünyaca ünlü şarkıcı ve eski One Direction grubunun üyesi Liam Payne çarşamba günü öğleden sonra, kaldığı otelin üçüncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

Şarkıcının Buenos Aires'te ani ölümü herkesi şaşkına çevirirken, polis olayda uyuşturucu bağlantısı olabileceğinin üzerinde durdu. Otel odasından çekilen fotoğraflarda şüpheli maddelerin yanı sıra otel personeli, ölümünden önce Liam'ın tuhaf davrandığını ve uyuşturucu ya da alkol etkisinde olabileceğini belirtti.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve One Direction grubunun üyesi Liam Payne Buenos Aires'te ani ölümü tüm hayranlarını yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme yapan polis uyuşturucu bağlantısı olabileceğinin ihtimali üzerinde duruyor.

ODASININ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Otel odasından çekilen fotoğraflarda şüpheli maddeler olduğu görüldü. Öte yandan otel personeli, Liam’ın ölümünden önce tuhaf davrandığını, uyuşturucu veya alkol etkisinde olabileceğini dile getirdi.

31 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Liam Payne'in ölümünde uyuşturucu satıcısının olabileceği üzerinde duruluyor.

Arjantin basınında, Liam'ın kaldığı Buenos Aires otel odasından çekildiği ifade edilen fotoğraflar servis edildi. Söz konusu fotoğraflarda beyaz bir toz ve yanmış alüminyum folyolar görüldüğü öne sürüldü.