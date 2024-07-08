Liana Isakadze 78 yaşında hayata veda etti

Ailesinin sosyal medyada paylaştığı açıklamada, "Liana İsakadze, çağımızın seçkin keman sanatçılarından biriydi; harikalar diyarına mensuptu, üç yaşında keman sanatçısı oldu; icrası sanatsallığı, derin müzikalitesi ve virtüözlüğüyle öne çıkıyor" ifadeleri yer aldı.

Liana İsakadze, her yıl düzenlenen klasik müzik festivali Nights Serenades'in organizatörüydü .

Liana İsakadze, Gürcü keman virtüözü ve orkestra şefi olarak müzik dünyasında tanınmış bir isimdir. 2 Ocak 1946'da Tiflis'te doğan İsakadze, çocuk yaşlarda keman çalmaya başlamış ve kısa sürede büyük yetenek göstererek dikkatleri üzerine çekmiştir. Genç yaşında kazandığı uluslararası yarışmalar ve ödüller sayesinde ismi duyulmuş ve dünya sahnelerinde yer almaya başlamıştır.

Henüz 12 yaşındayken, Tiflis Devlet Konservatuvarı’na kabul edilen İsakadze, burada eğitim alırken, SSCB’nin en prestijli orkestralarıyla sahne almıştır. 1965 yılında Moskova'da düzenlenen Uluslararası Çaykovski Yarışması'nda kazandığı başarı, kariyerinde bir dönüm noktası olmuş ve onu uluslararası arenada daha da ünlü hale getirmiştir. İsakadze, yeteneği ve sanatıyla dünya çapında konserler vermiş, festivallerde yer almış ve sayısız albüm kaydetmiştir.

Orkestra şefliği konusundaki yeteneği de dikkat çeken İsakadze, Gürcistan Devlet Senfoni Orkestrası'nın daimi şefliğini yapmış ve birçok prestijli orkestrayı yönetmiştir. Sanatçının enerjisi ve karizması, hem sahnede hem de sahne arkasında hayranlık uyandırmıştır.

Liana İsakadze, sadece bir müzisyen olarak değil, aynı zamanda bir kültür elçisi olarak da Gürcistan'ın müzik dünyasındaki yerini güçlendirmiştir. Onun müziğe olan tutkusu, disiplini ve yenilikçi yaklaşımı, müzikseverler tarafından her zaman takdir edilmiştir. Bugün bile, onun eserleri ve performansları müzik dünyasında büyük bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.